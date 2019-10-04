رئيس أسوان: إذاعة مباراة الأهلي «فضائيًا» بعد التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن هناك انفراجة كبيرة في إذاعة مباراة الأهلي يوم السبت المقبل "فضائيا" بعد التوصل لاتفاقات مع شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية على بنود التعاقد.