 رئيس أسوان: إذاعة مباراة الأهلي «فضائيًا» بعد التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية - بوابة الشروق
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رئيس أسوان: إذاعة مباراة الأهلي «فضائيًا» بعد التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 1:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 1:36 ص
كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن هناك انفراجة كبيرة في إذاعة مباراة الأهلي يوم السبت المقبل "فضائيا" بعد التوصل لاتفاقات مع شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية على بنود التعاقد.
 
وقال رئيس نادي أسوان إن مباراة الأهلي ستذاع أرضيًا، وفضائيًا وسيتم إنهاء الأمر خلال ساعات مع شركة بريزنتيشن بعض الوصول لاتفاقات في جميع الأمور الخاصة بالتعاقد.
 
ويستضيف أسوان في الثالثة عصر السبت المقبل فريق الأهلي في الجولة الثالثة للدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020.
 
أضاف أحمد سليمان سيتم توقيع العقود مع بريزنتيشن خلال ساعات والحصول على جميع الحقوق الخاصة بنادي أسوان خلال الموسم الجاري.
 
وكان نادي أسوان أعلن في وقت سابق رفضه إذاعة المباراة فضائيا بسبب أزمة الرعاة.

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