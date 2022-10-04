 طهران تنفي استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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طهران تنفي استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في حرب أوكرانيا

د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 12:22 ص

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين ما تناولته بعض الأخبار عن استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

وأضاف المتحدث أن إيران ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا وحتى الآن، أعلنت دائما سياستها المبدئية والواضحة القائمة على الحياد النشط والمعارض للحرب وضرورة تسوية الخلافات بين الطرفين سياسيا وبعيدا عن العنف،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار كنعاني في هذا الصدد، الى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى خلال الأشهر الأخيرة اتصالات ولقاءات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، وأكد خلال هذه الاتصالات على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار، مبينا استعداد طهران للمساعدة في هذا المجال.

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