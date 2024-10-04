شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك، وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 24 سبتمبر الماضي.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 35 محضر جنح، حيث تم ضبط ما يقرب من 4 أطنان ونصف كيلوجرام من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تحرير محاضر بالوقائع المتعددة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حيث تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة المنوفية على إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وقد شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على أهمية مواصلة الجهود في تشديد الرقابة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، تحقيقًا للصالح العام.