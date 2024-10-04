الجيش الإسرائيلي يطالب باخلاء مباني قريبة من أهداف تابعة لحزب الله جنوب بيروت

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الناطق باللغة العربية، مساء الخميس تحذيرا بإخلاء مناطق معينة في بيروت بلبنان.

جاء التحذير في رسالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ودعا المتحدث السكان المتواجدين في مناطق محددة من حي برج البراجنة إلى إخلاء منازلهم، لأن الجيش سيعمل ضد منشآت تابعة لحزب الله في المنطقة، كما طالب التحذير بالبقاء على مسافة 500 متر على الأقل من هذه المناطق.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر يوم الثلاثاء الماضي أول تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان لمهاجمة أهداف لجماعة حزب الله اللبناني، مما تسبب في نزوح الآلاف من مناطق جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية في لبنان هو دفع حزب الله بعيدا عن حدود إسرائيل وإعادة سكان المدن الإسرائيلية في الشمال إلى منازلهم بأمان بعدما نزحوا منها جراء هجمات حزب الله على إسرائيل التي قال إنها اسناد لقطاع غزة في مواجهة الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجمات حماس على أراضيها في تشرين الأول/أكتوبر 2023.