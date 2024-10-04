مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة

أصبح مؤسس شركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرج، ثاني أغنى شخص في العالم، أمس الخميس، متفوقا على جيف بيزوس مع استمرار ارتفاع أسهم الشركة.

وبلغ صافي ثروة زوكربيرج 206.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما يجعله يتفوق بمقدار 1.1 مليار دولار على بيزوس، مدير أمازون، لكنه لا يزال بعيدًا بحوالي 50 مليار دولار عن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

جاء هذا النجاح بعد أن ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 23 % منذ الإعلان عن نتائج مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني، إذ أغلقت الخميس الماضي عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، 582.77 دولار.

زوكربيرج، الذي يمتلك حصة 13% في الشركة، شهد زيادة في ثروته بلغت 78 مليار دولار منذ بداية العام، وهي النسبة الأكبر بين أغنى 500 شخص في العالم.

كما أن استثمار زوكربيرج في نطاق "الميتافيرس"، الذي بدا في البداية كفشل كبير، بدأ يؤتي ثماره في الأشهر الأخيرة.

وقد استثمرت "ميتا" في مراكز البيانات وقوة الحوسبة، سعيا لبناء موقع ريادي في سباق الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة في مشاريع طويلة الأمد، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز "أوريون" التي تم تقديمها الشهر الماضي.

وهذا العام، ارتقى زوكربيرج أربع مراتب في مؤشر الثروة، مما يعكس النمو المستمر لشركته في سوق التكنولوجيا المتنامي.