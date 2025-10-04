مقتل شخصين وإصابة 5 في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن شخصين قتلا بالرصاص وأصيب خمسة آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، في مدينة نيس الساحلية بجنوب فرنسا، بينما يستمر البحث عن الجناة.

وذكرت السلطات أن تحقيقا يجرى للاشتباه في ارتكاب عصابة منظمة جريمة قتل عمد.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان استروسي إن إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر أمس الجمعة له صلة بجرائم مخدرات وأنه تم استخدام أسلحة آلية.

وذكر مكتب المدعي العام أن منفذي الهجوم فتحوا النار على سيارة قرب نقطة معروفة لبيع المخدرات. وتم استخدام بندقية كلاشنيكوف واحدة على الأقل.

ولفت مكتب المدعي العام في بيانه إلى أنه رغم المؤشرات الأولية الدالة على أن الجريمة ذات خلفية مرتبطة بالمخدرات، فإنه قد يكون تم إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية على الأشخاص المتواجدين في المكان.

ودعا استروسي إلى تعزيز وجود الشرطة بشكل دائم في الحي المتضرر.

وتم العثور على فوارغ 30 طلقة من عيارين مختلفين في مسرح الجريمة، وهناك قاصران بين المصابين.