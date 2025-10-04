سموتريتش يحذر نتنياهو: دخول مفاوضات غزة دون قتال خطأ فادح

• ردا على تصريح لنتنياهو أعلن فيه أن إسرائيل تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة

​​​​​​​اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف الهجوم على قطاع غزة والدخول في مفاوضات غير مشروطة بالنار "خطأ فادحا".

ولم يعلن نتنياهو وقف حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، لكنه أصدر بيانا فجر السبت، قال فيه إن تل أبيب تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ورغم ذلك، أوقع الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بين شهيد ومصاب في أنحاء قطاع غزة، بينهم أطفال، منذ صدور بيان نتنياهو.

وقال سموتريتش في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "قرار رئيس الوزراء وقف الهجوم في غزة وبدء مفاوضات للمرة الأولى دون قتال خطأ فادح، وهو وصفة مؤكدة للمماطلة من جانب حماس ولتآكل متزايد في الموقف الإسرائيلي".

وأضاف أن هذا القرار "يضعف فرص تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة خلال 72 ساعة، كما يُضعف الهدف المركزي للحرب المتمثل في القضاء على حماس ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل".

وينتمي المتطرف سموتريتش إلى أقصى اليمين الإسرائيلي، ويعارض أي تسوية سياسية مع حركة حماس، مطالبا بمواصلة العمليات العسكرية حتى "تحقيق نصر كامل"، على حد تعبيره.

ومساء الجمعة، قالت حماس في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي.

لكن حماس أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب ستناقش في إطار فلسطيني.

وفي تعليقه على رد حماس، قال ترامب في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال": "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم"، داعيا تل أبيب إلى "وقف القصف على غزة بشكل فوري".

وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "دعم خطة ترامب"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.