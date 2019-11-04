كشف بحث أرسلته البنوك المشاركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، أمس الأحد، إلى المستثمرين المحتملين أن قيمة الشركة ربما تبلغ 5ر1 تريليون دولار أمريكي، وربما أقل، وهو تقييم يقل كثيرًا عن السعر المستهدف الذي حددته المملكة.

وأفادت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) بأن البحث، حسبما أفادت مجموعة من المستثمرين الذين راجعوه، يوحي بأن البنوك تكافح لكي تحدد القيمة الدقيقة لأرامكو.

وقدمت بعض البنوك مدى ضخمًا - وصل إلى تريليون دولار في حالة بنك أمريكا "بنك أوف أمريكا"- بين أعلى وأدنى تقييماتها لقيمة الشركة.

وأفادت تقارير بحث أجرى قبل الطرح العام الأولي للشركة والتي استخدمتها البنوك لجذب الاهتمام لمبيعات الأسهم بأن الرياض ربما تكافح لتحقيق تقييم 2 تريليون دولار للشركة وهو التقييم الذي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبته فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت أمس أن المملكة العربية السعودية سوف تبدى مرونة فى تقييم شركة أرامكو لإنجاح الاكتتاب العام الأولى لأسهم الشركة.

وأضافت الوكالة أن الاكتتاب العام الأولي، الذي يعد محورا أساسيا في رؤية 2030 التي أعلنتها المملكة، يتوقع أن يسجل أرقاما قياسية ليتجاوز الـ 25 مليار دولار التي سجلتها مجموعة "علي بابا" الصينية عام 2015.

وتابعت أن المملكة مستعدة لقبول أقل من القيمة التي لطالما أصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنها تستحقها وتبلغ 2 تريليون دولار.

وأكد ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو في وقت سابق اليوم الاحد أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو "خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".

وأكد الرميان، خلال مؤتمر صحفي للشركة عقد اليوم في الخبر، شرق المملكة، أن "الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو" إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن طرح الشركة سيساهم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأوضح أن "حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا"، مشيرًا إلى أن ادراج أرامكو في السوق السعودية دليل على مكانتها الدولية.

وأضاف الرميان: "خلال 10 أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعاً:" بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول".

من جانبه، لفت أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إلى أن "الشركة هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".

وأعلن أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024، مؤكدا أن حكومة المملكة ستتنازل عن حقها في توزيعات أرباح أرامكو إذا ما اقتضت الضرورة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لدعم الشركة.

وقال الناصر، خلال المؤتمر الصحفي، إن شركة أرامكو السعودية تركز على الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة بسبب تطبيق الضوابط اللازمة.

وأوضح الناصر أن الشركة تعمل على قيمة مضافة للمساهمين بالرغم من تقلب أسعار النفط"، لافتًا إلى أن شركة أرامكو أنتجت خلال النصف الأول من العام الحالي 2ر13 مليون برميل مكافيء نفطي يوميا.

وأكد أن "احتياطي النفط المكافئ لشركة أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني".