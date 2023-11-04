جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 4 جنود في غزة بينهم قائد سرية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة -بينهم قائد سرية- وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 29 منذ بداية العملية البرية قبل نحو أسبوع.

وأوضح أن الجنود الأربعة القتلى هم 3 من لواء جفعاتي والرابع من وحدة شالداج المختصة بجمع المعلومات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد ضباطه وجنوده الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الأول الماضي إلى 345، بحسب موقع قناة "الجزيرة نت" الإخباري.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأحصت الوزارة استشهاد 150 من الكوادر الطبية، و46 صحفيا، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة.