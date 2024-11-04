إنبي يكشف حقيقة عودة زياد كمال في يناير

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات «إذاعية»:" لم يتم أي حديث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة فهناك شروط في التعاقد لصالح إنبي".

أضاف:" نحن أيضًا سنكسب عودة لاعب مميز، لكن قائمتنا مكتملة وحال عودة زياد كمال سنحتاج لرحيل لاعب وكل هذه الأمور لا تأتي هكذا لكن لابد من اتفاق مع الزمالك لتعويض كل ذلك".

أتم محمد إسماعيل:" زياد كمال لم يحصل على 30 مليون وهي لنادي إنبي وليست دفعة واحدة وإنما تعتبر إعارات متجددة، وزياد كمال ليس فئة أولى مع الزمالك".