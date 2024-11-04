عمدة مدينة لاهاي: العالم يعيش أزمات كثيرة منذ عامين

قال عمدة مدينة لاهاي جان فان زانين، إن العالم يعيش منذ ما يزيد على عامين أزمات كثيرة، خاصة بعد اندلاع جائحة كورونا.

وأضاف في كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين: «منذ عامين نواجه الآن عالمًا قاسيًا ومتحولًا، خاصة أن الصراعات والنزاعات مستمرة حتى الآن».

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

ومن المقرر أن يضم المنتدى ما يقرب من 600 حدث تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.