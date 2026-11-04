النائب أحمد الشناوي يطالب بخطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمات بمنطقة الواحات البحرية

طالب الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، بتبني خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات تنمية شاملة ومستدامة بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بما يتناسب مع ما تمتلكه المنطقة من موارد وإمكانات واعدة في قطاعات الزراعة والسياحة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية والمرافق الأساسية والخدمات الصحية، وعدم قصر المشروعات على المدن والمناطق الكبرى.

وقال الشناوي، إن الواحات البحرية تحتاج إلى اهتمام أكبر من الجهات المعنية، مطالبًا بتنظيم زيارات ميدانية للمسئولين للتعرف على مواردها وثرواتها والوقوف على احتياجات المواطنين، ووضع رؤية لاستغلال مقوماتها الاقتصادية والسياحية والزراعية، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الصرف الصحي ومعالجة المياه وتغطية المناطق المحرومة يمثل أولوية لحماية صحة المواطنين والحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة التنمية المنشودة يجب أن تشمل أيضًا الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأهالي، إلى جانب التعامل الجاد مع ملف تقنين الأراضي ووضع حلول واضحة تضمن حقوق المواطنين وتحقق الاستقرار، بما يهيئ بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

وشدد الشناوي، على أهمية توجيه جانب من التمويلات المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية إلى مشروعات البنية التحتية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الزراعية وفقًا للضوابط المعتمدة، مؤكدًا أن عدالة التنمية تتحقق بوصول الخدمات والمرافق إلى جميع المناطق، وأن نجاح خطط التنمية يقاس بأثرها المباشر والمستدام في حياة المواطنين.