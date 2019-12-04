رئيس صندوق «عطاء»: سنبدأ في تمويل أصحاب أفكار المشاريع من ذوي الإعاقة

قال الدكتور عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم فكرة إنشائه العام الماضي ودعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه حتى يزاول نشاطاته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الفكرة كانت بإنشاء صندوق خيري استثماري يختلف عن المؤسسات وجمعيات التبرعات، لافتًا إلى أن الصندوق ينال دعم الدولة ووزارة التضامن، بصفة مستمرة ومتابعتهم بشكل يومي له ولموقف الاكتتاب.

ولفت إلى أن هدف الصندوق جمع أصوات الشعب والهيئات والبنوك لاكتتاب وثيقة تبدأ من عشرة جنيهات، موضحًا: «هذه الوثيقة تظل باسم المكتتب ولا يحصل عليها أحد، كما يمتلك الحق في استردادها بعد عشرة أعوام».

وأشار إلى أن الصندوق يحصل على عائد الاستثمار ويوجهه لدعم ذوي الإعاقة وكافة احتياجاتهم المختلفة لتحقيق دمجهم في المجتمع كأي فرد عادي، لافتًا إلى بدء الصندوق في دعم المؤسسات والجمعيات المنوط بها رعاية ذوي الإعاقة الحاصلة على ترخيص وزارة التضامن والمدارس والجامعات والمصانع لإمدادهم بكافة الاحتياجات.

وأردف: «من الممكن عمل فصول ومعامل وكتب وبرامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة، وفقًا لمتطلبات السوق، ودعم المصانع لتطوير منتجات الأطراف الخاصة لذوي الإعاقة، إضافة إلى تمويل ذوي الإعاقة الراغبين في إقامة مشروع، بعد دراسة الفكرة، ليكون منتجًا ويعود عليه بعائد مميز».