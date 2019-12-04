«آير فرانس» تلغي ثلث رحلاتها الداخلية بسبب إضراب الخميس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) إلغاء ثلث رحلاتها الداخلية و15 % من رحلاتها متوسطة المدى التي تخدم وجهات خارج البلاد، بسبب الإضراب المفتوح المقرر غدا الخميس احتجاجا على سياسات إصلاح نظام التقاعد.

وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء أن السكك الحديدية أعلنت إلغاء 90 % من رحلات القطارات السريعة غدا في مختلف أرجاء البلاد، كما تم إلغاء 19 رحلة من قطارات "يوروستار" التي تربط بين باريس ولندن والتي كان من المزمع تسييرها غدا.

وتشهد فرنسا حاليا حالة تعبئة واسعة تحسبا للإضراب الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد، فقد أعلنت عدة قطاعات تعليق أنشطتها من بينها مترو الأنفاق والمستشفيات والقضاء والشرطة وعمال النظافة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المثير للجدل الذي يطلق عليه قانون "ديلوفوا"، فهو مشروع قانون تقدم به الوزير الفرنسي السابق، جون بول ديلوفوا، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل، ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانوني أو الحصول على معاش غير مكتمل.