وصول 3 زرافات من جنوب أفريقيا لحديقة حيوان الجيزة خلال أيام

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، لاستقبال 3 زرافات جديدة خلال أيام لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لإستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدانها أحد أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

وتعاقدت الحديقة على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، لكن الشحن تأخر بسبب مراجعة إجراءات الاستيراد نظرا لأهمية الزرافات، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية، إنه من المقرر أن تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة الزرافات الجديدة من جنوب أفريقيا خلال أيام عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب أفريقيا.

وتابع، سيتم توريد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة منها ذكر و2 أنثي الزرافات بأعمار لا تتجاوز عامين، وتم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على أن يتم توريد الزرافات الثلاثة وفقا لنظام التبادل التجاري لحيوانات برية، ومنها خلوها من الأمراض التي تمنع استيرادها والتي تحددها السلطات البيطرية.

كما انتهت حديقة حيوان الجيزة من تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، و الذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجرات.