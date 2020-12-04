وزير الخارجية السعودي: حققنا تقدما كبيرا نحو حل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية السعودي اليوم الجمعة، إنه يأمل في التوصل لاتفاق في أقرب وقت لحل الخلاف الخليجي القائم منذ فترة وذلك بعد التقدم الأخير في المحادثات بقيادة الكويت والولايات المتحدة.



وأضاف الأمير فيصل بن فرحان لمؤتمر في روما "حققنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للكويت وأيضا بفضل الدعم القوي من الرئيس دونالد ترامب".



وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود كويتية وأمريكية لحل النزاع الخليجي بالنجاح مقدما الشكر للبلدين في "تقريب وجهات النظر"، وفقا لموقع إذاعة مونت كارلو الدولية.



وقالت الكويت في وقت سابق يوم الجمعة إن تقدما قد أحرز نحو حل الأزمة المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.



وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح عبر كلمة بثها تلفزيون الكويت إن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".