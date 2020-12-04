إصابة طفل فلسطيني بالرصاص الحي و4 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بطنه، كما أصيب أربعة شبان بالرصاص المطاطي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.



وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبوعليا -وفقا لما أوردته الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة- إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة.



وأضاف أبو عليا أن أربعة شبان أصيبوا، خلال المواجهات، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى علاجهم ميدانيا، وبين أنه سبق اندلاع المواجهات، قمع قوات الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط القرية باتجاه منطقة رأس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وأصيب أيضا عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة وفعالية زراعة بذور في الأراضي المهددة بالاستيلاء بقرية بيت دجن شرق نابلس.