أوربان يشيد ببريطانيا لسرعة الموافقة على لقاح كورونا وينتقد الاتحاد الأوروبي

أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة ببريطانيا لموافقتها السريعة على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وانتقد الاتحاد الأوروبي للتباطؤ في اتخاذ مثل هذه الخطوة.



وقال أوربان للإذاعة المجرية: "من يغادر (الاتحاد الأوروبي) يسير في طريقه الخاص، ويبحث عن حلول خاصة به ويمكنه حماية صحة مواطنيه وحياتهم بشكل أسرع مما نستطيع".



وقال أوربان إن موافقة بريطانيا الطارئة أمس الأول الأربعاء على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه بشكل مشترك شركتا "بيونتك" الألمانية و "فايزر" الأمريكية، كانت "صفعة على وجه" الاتحاد الأوروبي.



ولا تزال موافقة الجهات التنظيمية على استخدام اللقاح، الذي تم تطويره في ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، معلقة داخل التكتل والولايات المتحدة ، بعد تقديم طلبات "بيونتك" و "فايزر" للسلطات المختصة هناك في وقت سابق الأسبوع الجاري.



ولم توافق أي دولة أخرى، باستثناء بريطانيا، على استخدام هذا اللقاح حتى الآن.