أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، اختيار محمود عاشور، حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء أمريكا وتركيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 .

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من الآتي:

الجزائري مصطفى غربال، حكماً للساحة

مقران قوراري مساعداً أول

أكرم عباس زهروني مساعداً ثانياً.

الإماراتي عمر العلي حكماً رابعاً.

محمد الحمادي حكماً مساعداً احتياطياً.

أنطونيو جارسيا حكماً لتقنية الفيديو.

المصري محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو

لارا خوان حكماً مساعداً سبورت.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في الخامسة صباح الجمعة المقبل، على إستاد لوس أنجلوس بمدينة إنجليووود، بكاليفورنيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالمونديال.

ويعد هذا هو الظهور الخامس لمحمود عاشور في كأس العالم، كأكثر الحكام مشاركة في هذا الحدث التاريخي، نظراً للمردود المشرف والمميز للحكم المصري، منذ انطلاق منافسات البطولة، حيث يعتبر من أبرز حكام تقنية الفيديو، وصاحب خبرات وكفاءة عالية المستوى، نالت إشادة الجميع في العرس الكروي الكبير.