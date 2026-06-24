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وجه أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، نصيحة لأحمد سيد زيزو، لاعب الفراعنة المتواجد في بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد انتصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وشارك زيزو في مباراة منتخبنا الوطني ضد نيوزيلندا بديلًا وأتيحت له فرصة ذهبية في إحدى كرات المباراة بعدما استلم كرة رأسية من حمزة عبد الكريم لكن بعدما راوغ حارس المرمى أضعها بغرابة شديدة ليتلقى اللوم من معظم متابعي المباراة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أريد توجيه نصيحة لزيزو، في مثل هذه المباريات يجب أن تصنع تاريخا لنفسك قبل فريقك، بالأخص وأنت فائز بنتيجة 3-1".

وأضاف: "نصيحتي لزيزو أنه عندما تتوفر لك نصف فرصة يجب تسجيلها في مثل هذه المباريات، وأنت أتيحت لك فرصة ونصف كان يجب تسجيلها".

وأكمل قائد المنتخب السابق: "راوغت الحارس كان يجب تسديد الكرة بالقدم اليسرى، بالأخص وأن زيزو يملك قدم يسرى جيدة (ليست عارجة)، ولا تبحث عن الشكل الجمالي".

وأنهى أحمد حسن: "لماذا توترت زيزو هو لاعب كبير وخاض 60 مباراة دولية وصُنف أنه من أفضل لاعبي مصر".