إكسبو 2020 دبي يحتفي بأصحاب الهمم في يومهم الدولي

احتفي "إكسبو 2020 دبي" بأصحاب الهمم بالتزامن مع انعقاد اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة".



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، إنّه تم عقد فعاليات ومناقشات رئيسة أقيمت في جناح نيكزس، لبحث عدد من القضايا مثل ضمان الوصول الشامل، والتعليم، والعمل اللائق، والابتكار والتقنية، والرياضة للأشخاص من أصحاب الهمم.



وشاركت فى الفعالية حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وانطلقت حيث انطلقت الفعالية المتخصّصة تحت عنوان "صياغة مستقبل شامل للجميع"، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.



وشهدت المحادثات مشاركة قادة من الحكومات وقطاع الأعمال وفنانون ورياضيون، بهدف تسليط الضوء على إنجازات أصحابالهمم، وإبراز سُبُل التعاون المشترك بين الأفراد والمنظمات لتحقيق الشمولية.



وقالت الوزيرة حصة بنت عيسى إنّ هذه الفعالية تمنحنا الحافز والرؤية لاستكشاف الفرص والتحديات من أجل تشكيل مستقبل دامج للجميع، والتعريف بالجهود المتسارعة التي يقوم بها المجتمع الدولي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبادل الأفكار التي منشأنها تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التعليم الدامج، والعمل اللائق، وسهولة الوصول، والتكنولوجيا المبتكرة، والمجالاتالأخرى الثقافية والرياضية والترفيهية.



وأضافت أن تجربة دولة الإمارات الناجحة في دمج وتمكين وتشغيل "ذوي الإعاقة" بأنة استثنائية بكل المقاييس، تحكمها القوانين والتشريعات والمبادرات والسياسات، التي تتكامل مع أفضل الممارسات العالمية، وتُجسّد أسمى الأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية المتوارثة في دولة الإمارات، هذه الدولة الفتية التي تحتفل هذه الأيام بيومها الوطني الخمسين، الذي يوثّق خمسين عاماً من العطاء المتواصل والاستثمار في بناء الإنسان والقدرات، ويستقبل خمسين عامًا قادمة.



وأكّد دور وحرص القيادة على تضمين خطتها القادمة لاحتياجات وتوقعات وتطلعات أصحاب الهمم كمشاركين فاعلين في عملية البناء والتنمية المستدامة.



من جانبها، قالت دينا ستوري، مديرة إدارة عمليات الاستدامة في إكسبو 2020 دبي: "تماشيا مع الشمولية باعتبارها إحدى القيم الرئيسية التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن فريق عمل إكسبو 2020 متنوع وشامل ومكرّس لمهمة تقديم إكسبو استثنائي للعالم أجمع، حيث ساهم أصحاب الهمم بدور مهم في المرحلة التحضيرية لانعقاد إكسبو وأثناء انعقاده، ويفخر إكسبو 2020 دبي، باستضافةهذه الفعالية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلع لمشاركة مخرجاته مع العالم".



وشملت الفعالية متعددة المحاور محادثات سريعة، وحلقات نقاشية، تبادل خلالها المشاركون أبرز قصص النجاح والتميز والمرتكزة على مبدأ الشراكة وعلى النظم البيئية التي تعزز الابتكار وتسهم في تسريع وتيرة التغيير التي يديرها أصحاب الهمم، لأجلهم ولصالح غيرهم من الأشخاص من ذوي الاحتياجات المختلفة، و كيفية إنشاءعالم يسهل الوصول إليه للأشخاص من أصحاب الهمم إلى سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



بالتزامن مع اليوم المخصص للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت أكاديمية المواهب للنجوم الصاعدة "رايزنج ستارز"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تساعد الأطفال من أصحاب الهمم على تطوير مهاراتهم،عرضا في منتدى الفرص.