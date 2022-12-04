منير فخري عبدالنور: مشروع جراج الزمالك مخالف لقانون البيئة والتنسيق الحضاري

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن ما يتم في حي الزمالك هو مشروع بناء جراج متعدد الطوابق، موضحا أن المشروع مخطط له الاقامة على ضفاف النيل وتم إزالة الاشجار والنخيل بالفعل وما حدث اعتداء على البيئة وتشويه حي سكني.

وأضاف الدكتور منير فخري عبد النور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن مشروع بناء جراج متعدد الطوابق في الزمالك ما يتم فيه مخالف من الناحية القانونية ومخالف لقانون البيئة وعلى الأقل قانون التنسيق الحضاري.

وتابع: "ما يحدث من مشروع الجراج في الزمالك غير مفهوم، وعبرنا عن تحفظنا على المشروع ومؤملين أن يتم حوار مجتمعي بينهم وبين الجهات التي قررت تنفيذ هذا المشروع، ومطالبنا هي عدم الاعتداء على النيل أو قطع الأشجار للحفاظ على البيئة بمنطقة الزمالك".