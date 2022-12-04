أوكرانيا: القوات الروسية تقصف أربع تجمعات في منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة

أعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك، اليوم الأحد أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية أربع بلدات في منطقة دنيبروبتروفسك بقاذفات صواريخ جراد متعددة ومدفعية ثقيلة.

قال ريزنيشنكو -في بيان له نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- لقد اهتزت نيكوبول بقذائف القوات الروسية طوال الليل. "وقصف الروس البلدات والقرى الهادئة بصواريخ جراد والمدفعية الثقيلة عشر مرات. وأصابوا أربع تجمعات هي- نيكوبول ومارهانيتس وتشيرفونوهريفكا وبوكروفسكي".

وبحسب ريزنيشنكو، لم يصب أي من المدنيين جراء القصف. في حين تم ضرب خمسة منازل خاصة ومباني خارجية وخطوط كهرباء في أحد المناطق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.