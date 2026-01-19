المحكمة الدستورية في إفريقيا الوسطى تؤكد فوز تواديرا بولاية ثالثة رغم طعون المعارضة

أكد المجلس الدستوري في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الاثنين، فوز الرئيس فوستان آركانج تواديرا في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ليمنحه بذلك ولاية رئاسية ثالثة، مع رفض طعون المعارضة التي استندت إلى ادعاءات بحدوث تزوير واسع النطاق ومخالفات شابت العملية الانتخابية.

وأعلن المجلس أن الرئيس تواديرا حصل على 9ر77% من الأصوات، بزيادة طفيفة عن النسبة التي أعلنتها النتائج الأولية في وقت سابق من هذا الشهر 15ر76%.

في المقابل، حصل منافسه الرئيسي ووصيفه في السباق، أنيسي جورج دولوجيليه، على 1ر13%، متراجعا بشكل طفيف عن النسبة المعلنة سابقاً البالغة 66ر14%.

ورفض المجلس الدستوري الطلب الذي قدمه دولوجيليه لإلغاء الانتخابات، مبررا ذلك بنقص الوثائق والمستندات الداعمة للطعن.

واعترض مرشح المعارضة الرئيسي على النتائج في السادس من يناير، مشيرا إلى حالات مزعومة من سوء الإدارة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وعمليات تزوير واسعة.

كان دولوجيليه قد أعلن نفسه فائزا بالانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر