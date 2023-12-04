رئيس الوزراء البريطاني يشدد قواعد منح تأشيرة المملكة المتحدة

رفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك متطلبات رواتب الراغبين للانتقال للعيش في المملكة المتحدة ، كواحدة من سلسلة من الإجراءات المصممة ليكشف للناخبين أن حزب المحافظين الحاكم لديه خطة للوفاء بتعهده بتخفيض أعداد المهاجرين قبل الانتخابات العامة المنتظرة في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الداخلية جيمس كليفرلي قوله أمام مجلس العموم اليوم الإثنين، إن المهاجرين المحتملين سيكونون بحاجة إلى كسب 38.700 جنيه إسترليني (48.900 دولار) للتأهل للحصول على تأشيرات عمل ، مقارنة بـ 26 ألف جنيه إسترليني سابقاً.

وقال كليفرلي إن الهدف هو خفض صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى نحو 300 ألف "في السنوات المقبلة"، دون تحديد جدول زمني دقيق.