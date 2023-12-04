متحدث حكومة الاحتلال: إصابة 3 جنود في إطلاق لقذائف الهاون من لبنان

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، إن «الحدود الشمالية شهدت ليلة أمس واليوم، إطلاق قذائف هاون من لبنان»، لافتًا إلى إصابة 3 جنود خلال الهجوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن «الجيش مستمر في حملته للقضاء على نظام حماس الإرهابي، ومواجهة الحرب التي أعلنتها الحركة يوم 7 أكتوبر»، وفقًا لادعاءاته.

وجدد التأكيد على عزم بلاده لتحقيق أهداف الحرب على غزة، وهي: إطلاق سراح كل المحتجزين، وتفكيك حماس، ومنع أية مصادر لتهديد المدنيين.

ولفت إلى «القضاء على أحد المسئولين الذين أعطوا الأوامر في 7 أكتوبر»، مضيفًا: «سنحاسب كل مجرمي الـ7 من أكتوبر والذين يهددون بارتكاب مجزرة».

وأشار إلى توسيع العمليات لتفكيك حماس، زاعمًا: «نعزز الجهود لتخفيف الضرر على المدنيين، ونحاول القضاء على استراتيجية حماس الخاصة باستخدام المدنيين كدروع بشرية».

وادعى أن بلاده تلتزم بواجباتها وفق القانون الدولي وتأخذها على محمل الجد، واصفًا نشر خريطة لتقسيم غزة ودعوة المواطنين للانتقال إلى الأماكن المحددة بأنها «أمور غير مسبوقة لإبقاء المدنيين الفلسطينيين بأمان».