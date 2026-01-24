أفادت قناة "الإخبارية السورية"، السبت، بأن قوى الأمن في محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، أخلت سبيل 126 نزيلا سجن "الأقطان" جميعهم دون 18 عاما.

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، أن "الأمن الداخلي أفرج عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان في الرقة جميعهم دون 18 عاماً".

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة العدل تسلم سجن "الأقطان" رسميا من الجهات الأمنية، بعد خروج عناصر "قسد" منه، في خطوة تأتي ضمن بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات للعمل وفق القانون.

وقبل ذلك بساعات، أعلنت وزارة الداخلية تسلم السجن من "قسد"، وبدء عملية فحص شاملة للملفات الشخصية والقضائية لجميع الموقوفين، لضمان تطبيق القوانين.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الجهات المختصة باشرت التأكد من سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل توفير الغذاء والمياه والدواء، وفق المعايير القضائية المعتمدة.

وأضافت أنها "شكلت لجانا قضائية مختصة لمراجعة ملفات جميع السجناء ودراسة أوضاعهم القانونية، تمهيدا للبت فيها بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن هذه اللجان باشرت عملها فورا".

والجمعة، أعلن الجيش السوري أن وحداته بدأت نقل عناصر "قسد" من سجن "الأقطان" ومحيطه في محافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب، موضحة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقع في 18 يناير الجاري، تمهيدا لتسلم وزارة الداخلية إدارة السجن.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.



