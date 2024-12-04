كوبا تغرق في الظلام بعد توقف محطة كهرباء رئيسية عن العمل

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شهدت كوبا انقطاعا جديدا للكهرباء مما أدى إلى غرق الجزيرة في الظلام اليوم الأربعاء بعد أن توقف محطة توليد رئيسية عن العمل، ليظل ملايين السكان بدون كهرباء وتضطر السلطات إلى وقف الدراسة والأعمال إلى أجل غير محدد.

وأرجعت شركة إلكترويك يونيون للكهرباء التابعة للدولة الحادث إلى توقف محطة أنطونيو جوتيراس الحرارية في إقليم ماتانزاس شرق هافانا عن العمل.

وأثر انقطاع الكهرباء الذي وقع في الساعة الثانية صباحا على كل البلاد بحسب ما ذكرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

ومع ساعات الصباح بدأت الكهرباء تعود إلى بعض المناطق ومنها العاصمة هافانا.

وقالت فينسنت دي لاو وزيرة الطاقة والمناجم في وقت لاحق في خطاب تلفزيوني إن الخدمة ستعود بالكامل غدا الخميس.

يذكر أن كوبا عانت من انقطاع كبير للكهرباء يوم 18 أكتوبر، بالإضافة إلى مرور الإعصار أوسكار بعد يومين، مما ترك الجزيرة بدون كهرباء لعدة أيام.

وبعد أسابيع، تسببت الرياح القوية للإعصار رافائيل في انقطاع آخر للكهرباء على مستوى الدولة، مما أدى إلى انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء مرة أخرى.

وسجلت شبكة الكهرباء في كوبا انقطاعات متكررة خلال الشهور الأخيرة، حيث يعاني نصف البلاد تقريبا من انقطاع الكهرباء في ساعات الذروة.

وتعود الانقطاعات بشكل أساسي إلى النقص الحاد في الوقود وتقادم البنية التحتية.

وفي مناطق عديدة من جزيرة كوبا تستخدم الكهرباء في تشغيل مواقد الطهي ومضخات المياه وهو ما يجعلها شديدة الأهمية بالنسبة للسكان.

وتحصل كوبا على احتياجاتها من الكهرباء من محطات التوليد الحرارية الكبيرة مثل أنطونيو جوتيراس وبعض المحطات الأصغر حجمًا، التي تعمل بالنفط الخام.

وفي حين تنتج الجزيرة حوالي نصف احتياجاتها من النفط الخام، فإنها تستورد الباقي وهو ما يواجه صعوبة كبيرة نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا منذ عشرات السنين.