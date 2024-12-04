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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجه طلبا جديدا للمحكمة بشأن مثوله أمامها.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن القناة العبرية قولها إن نتنياهو طلب من المحكمة المثول أمامها مرتين أسبوعيا، بواقع 4 ساعات لكل جلسة.

وأضافت: «نتنياهو طلب عدم الإدلاء بشهادته يوما بعد يوم.. كما طلب المثول على الساعة العاشرة صباحا، بدلا من الساعة التاسعة».

وأوضح محاموه، في طلبهم، أن «رئيس الوزراء يعمل كل يوم تقريبا حتى ساعات متأخرة من الليل».

ويعتقد محامو نتنياهو أن هذا الطلب هو «الأكثر تناسبا»، والذي سيمكن من «الاستماع المناسب» لنتنياهو.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن النيابة العامة أبلغت المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة بنيامين نتنياهو.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن «المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن. وبدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون».

وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.