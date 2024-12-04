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غضب في البرازيل بسبب مقطع مصور لشرطي يلقي رجلا من أعلى جسر

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 6:47 ص

تم تداول مقطع مصور في البرازيل لفرد بالشرطة العسكرية في ساو باولو وهو يلقي رجلا من أعلى جسر في نهر، مما أثار رد فعل غاضبا في البلاد.

ويظهر المقطع الذي بثه التلفزيون المحلي العديد من رجال الشرطة في ساو باولو على جسر أمس الاثنين إلى جانب دراجات نارية ورجلا يرتدي قميصا أزرق يطاردونه. وعند وقت معين، اقترب أحد الشرطيين من الرجل ورفعه عاليا من ساقيه قبل أن يلقي به من الجسر.

ولمعظم اليوم الثلاثاء لم يتضح ما إذا كان الرجل نجا، وذكرت وسائل إعلامية في وقت لاحق من النهار أنه نجا. ورغم ذلك كان المقطع صادما وأثار الغضب حتى في ولاية يرتفع بها عنف الشرطة.

وقال الصحفي والمقدم التلفزيوني جوجا نوبلات عبر منصة إكس "كم هو أمر سخيف، و مقزز".


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