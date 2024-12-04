مصادر لـ«د ب أ»: سفينة روسية تطلق ذخيرة تحذيرية على مروحية عسكرية ألمانية

ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن طاقم سفينة روسية في بحر البلطيق أطلق ذخيرة تحذيرية على مروحية عسكرية ألمانية كانت في مهمة استطلاع.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى الحادث بإيجاز على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، غير أنها لم تتطرق لأي تفاصيل.

وقالت بيربوك، إنه غالبا ما تكون هناك سفن في بحر البلطيق تشارك في التحايل على العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وعادة ما يتم استخدام الذخيرة التحذيرية مثل الطلقات التحذيرية فقط في حالات الطوارئ.