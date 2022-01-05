 الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام؟.. رئيس رابطة الأندية يجيب - بوابة الشروق
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الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام؟.. رئيس رابطة الأندية يجيب

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:28 ص

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه ينتظر قدوم مجلس اتحاد الكرة الجديد، لوضع تصورات حول تطوير منظومة التحكيم في البطولات المصرية، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بخبير أجنبى لرئاسة اللجنة.

وقال دياب فى تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الأهلى": "لن نترك منظومة الحكام إلا لما توصل لمرحلة كبيرة من التميز والأخطاء واردة من كل أطراف المنظومة ولكن نسعى إلى تقليلها".

وشدد: "لما لا نستعين بخبير أجنبي من أجل إدارة المنظومة بشكل احترافي خلال الفترة المقبلة، وارد جدا".

وأضاف: "ننتظر مجلس اتحاد الكرة المنتخب لوضع تصورات بشأن لجنة الحكام وكيفية تطويرها ومتفائل بالقادم والتعاون مع المجلس الجديد لرفعة وتقدم الكرة المصرية".

واسترسل: "نعد بوضع مكافأة كبيرة لبطل الدورى من الموسم القادم، وكأس الرابطة هو أكبر مكافأة موجودة حاليا بين البطولات، بالإضافة إنه يعفى الأندية من دفع اشتراكات بل يحصل كل نادى 100 ألف جنيه للمشاركة".

وعن إنجازات الرابطة، نوه "الوقت مازال مبكرا للحديث عن الإنجازات ولكن استطاعت الرابطة إعادة الجمهور إلى المدرجات وتطوير البث التليفزيونى للوصول إلى صورة تليق بالكرة المصرية (hd) وكأس رابطة الأندية".


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