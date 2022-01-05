وزيرة البيئة: طرح قضية تغير المناخ في أولى جلسات منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه يتم حاليًا استكمال توصيات أول منتدى لشباب العالم الذي اهتم بالتغيرات المناخية، موضحة أن النسخة الرابعة التي تنطلق خلال أيام ستشهد في أولى جلساتها الحديث عن تغيرات المناخ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن فعاليات المنتدى ستشهد تنظيم ورش عمل خاصة بهذا الأمر.

وأوضحت أنّ العالم كله يتحدث اليوم عن قضية التكامل في قضايا البيئة، ولهذا يتم العمل في اللجنة العليا لتحديد لأدوار والمهام لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم.

وأشارت إلى أنّ مصر تستعد لهذا المؤتمر منذ عام ونصف ومن المقرر إقامته نهاية العام الجاري، وستتراوح مدته بين أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبًا.