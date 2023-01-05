صحف البرتغال: مفاوضات يعقوبو مع الأهلي مهددة بالفشل

علقت الصحف البرتغالية على اقتراب حسم النادي الأهلي تعاقده مع الغاني عبدالعزيز يعقوبو لاعب ريو أفي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأجل النادي الأهلي الإعلان الرسمي عن موقف التعاقد مع يعقوبو لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي الثاني الذي خضع لها مساء أمس الأربعاء، قبل توقيع عقود انضمامه للمارد الأحمر، وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن نتيجة الفحوصات الطبية للاعب لم تظهر بعد. للتفاصيل أطلع هنا

صحيفة « maisfutebo» ذكرت أن صفقة انتقال يعقوبو غير مؤكدة بسبب إجرائه فحوصات طبية جديدة، وفي حال اجتيازه الفحوصات الطبية سيوقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف مقابل 5 ملايين يورو.

أكدت الصحيفة على أن نادي ريو أفي لديه الحق في الحصول على نصف قيمة بيع اللاعب مقابل حصول نادي فيتوريا جيماريش على النصف الأخر من قيمة انتقال اللاعب صاحب الـ24 عاما.

ويمتلك يعقوبو عقدًا مع نادي ريو أفي حتى عام 2025، حيث سجل الغاني 23 هدفًا في 54 مباراة خلال موسم ونصف خاضهم مع فريق ريو آفي.

من جانبها، أضافت صحيفة «ريكورد» أن الصفقة مهددة بسبب الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب مساء أمس الأربعاء في القاهرة.

وأضافت أن اللاعب سيجري فحوصات طبية جديدة والتي ستكون حاسمة بعد أن شعر الأهلي بالقلق بسبب تاريخ إصابات عزيز في المواسم الأخيرة.

وقالت ريكورد إن خضوع اللاعب لفحوصات جديدة ليست المرة الأولى، حيث تكرر الموقف مع اللاعب في الأمر بعد أن كان قريبا من الانضمام إلى ضفوف كاراباج بطل أذربيجان، بجانب أن اللاعب تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليسرى عندما كان لاعبًا في فريق فيزيلا عام 2017، قبل أن يخضع لعملية جراحية في نفس الركبة مرة أخرى في عام 2019.

وعلقت صحيفة أجوجو على الصفقة حيث أوضحت أن صفقة انتقال يعقوبو للأهلي في خطر بسبب فشل اللاعب في اجتياز الاختبارات الطبية، حيث قالت الصحيفة إن اللاعب لديه تاريخ من الإصابات مما أدى إلى ظهور حالة من قلق بين مسؤولي الأهلي بعد أن فشل اللاعب في الفحوصات الطبية عندما كان مطلوبا من قبل نادي كاراباج.