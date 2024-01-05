مجلس حكماء المسلمين يدين التصريحات العنصرية لوزيرين إسرائيلين بتهجير الفلسطينيين من غزة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشدة، التصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان اليوم، رفضه القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكل الممارسات الاستفزازية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته، ووقف كل أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والوقف العاجل لإطلاق النَّار في قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء، وبخاصة الفئات الأكثر ضعفًا من المرضى والنساء والأطفال، ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.