 الرئاسة الفلسطينية: الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا وأي خطط تتجاوز ذلك مرفوضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الفلسطينية: الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا وأي خطط تتجاوز ذلك مرفوضة

رام الله - معا
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:41 م
أكدت الرئاسة الفلسطينية على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا.

وقالت الرئاسة في بيان، الجمعة، "ردا على ما يتم تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضافت أنه "دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا".

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