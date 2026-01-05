الحصر العددي بدائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان يُظهر تفوق محمد هلال

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تُعلن النتائج الرسمية لاحقًا من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق محمد هلال (مستقل)، حيث حصل على 10,330 صوتًا، مقابل حصول منافسه شعبان إسحاق (مستقل) على 8,409 أصوات.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 81,745 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 19,196 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 18,739 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 457 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.