 غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبزا غير مطابق للمواصفات في البحيرة - بوابة الشروق
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غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبزا غير مطابق للمواصفات في البحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 11:09 ص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، على المخابز البلدية بمركزي أبو المطامير والنوبارية.

أسفرت الحملة، عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، و7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جراما للرغيف الواحد، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز، ووزن وسعر الرغيف، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وعدم نظافة أدوات العجين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

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