إصابة 3 أشخاص إثر تصادم بين توكتوك وسيارة نقل في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم توكتوك وسيارة نقل بطريق النجاح كوم حمادة في البحيرة.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك، وسيارة نقل بطريق النجاح كوم حمادة، ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "هند.خ" 42 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سميرة.ع" 60 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد.ا" 22 سنة، باضطراب بدرجة الوعي وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بمركز بدر.



تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.