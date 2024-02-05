عمدة كييف يدافع عن القائد العام للجيش الأوكراني وسط تكهنات بشأن قرب إقالته

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انبرى عمدة كييف فيتالي كليتشكو للدفاع عن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، وسط تكهنات بشأن إقالته قريبا.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليجرام: "المجتمع يدور فيه نقاش الآن ويترقب نتيجة الموقف فيما يتعلق بخطط الرئيس فولوديمير زيلينسكي لإقالة القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني".

وأضاف قائلا: "إلى درجة كبيرة كان لزالوجني الفضل في حسن ظن الأوكرانيين بحق بقواتنا المسلحة، التي تتمتع بأكبر ثقة اليوم، وكجندي مر الجنرال فاليري زالوجني بلحظات صعبة، وهو نفسه فقط الذي يعلم الكثير في واقع الأمر".

وطالب كليتشكو بوضع حد للمكائد السياسية وصراعات السلطة الداخلية في كييف.

وكتب: "لا بد لنا أن نقاتل من أجل شيء واحد اليوم -وهو انتصار أوكرانيا".

وعقب تقارير إعلامية مستمرة حول الإقالة الوشيكة لزالوجني، اعترف الرئيس زيلينسكي في مقابلة مع قناة رأي التليفزيونية الإيطالية مساء أمس الأحد، بوجود خطط لإجراء تغييرات للأشخاص.

ويحسب لزالوجني الدفاع عن كييف في الأيام الأولى من الحرب الروسي عام 2022، واسترداد الأراضي في شرق وجنوب البلاد.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الجنرال، الذي ينظر إليه كبطل الحرب، يتمتع بشعبية أكثر من زيلينسكي.