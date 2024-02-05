استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي القدس المحتلة

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على وديع شادي عويسات (14 عاما)، وتركته ينزف دون علاج ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى ارتقى شهيدا.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مجندة في جيش الاحتلال وهي تطلق النار على الشهيد عويسات من المسافة صفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.

وأسفرت المواجهات والاشتباكات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين عن استشهاد 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال ومستوطنيه منذ مطلع العام الجاري، بينهم 15 شهيدا من جنين وحدها.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني والعشرين بعد المئة على التوالي.