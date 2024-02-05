جوتيريش يعرب عن حزنه البالغ لوفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه البالغ لوفاة رئيس جمهورية ناميبيا حاجي جينجوب.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين.

وقال جوتيريش - بحسب البيان - "إن حاجي جينجوب كرس حياته لخدمة بلاده وتنميتها، وكان ناشطا بارزا في مناهضة الفصل العنصري، ورائدا في تحول الطاقة الخضراء في إفريقيا"، مقدما تعازيه إلى أسرة جينجوب، وإلى حكومة وشعب ناميبيا.

وكان مكتب رئيس ناميبيا قد أعلن أمس الأحد، أن الرئيس حاجي جينجوب، توفي في المستشفى عن عمر ناهز 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.