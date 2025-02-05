أتلتيكو مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية أمام خيتافي

تغلب نادي أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق أتلتيكو مدريد على معظم مجرياتها في الشوطين الأول والثاني.

وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين 9 و17 عن طريق اللاعب جوليانو سيميوني، فيما سجل صامويل لينو الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 79، تمكن أنخيل كوريا من تسجيل الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد، فيما سجل ألكسندر سورلوث الهدف الخامس في الدقيقة 87، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا مواجهات قوية، هي ليجانيس أمام ريال مدريد، وريال سوسيداد أمام أوساسونا، وفالنسيا أمام برشلونة.