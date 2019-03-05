تنطلق غدا الأربعاء في مقر المستشارية بالعاصمة النمساوية فيينا، أعمال القمة الأمنية التي تضم كبار قيادات الدولة المعنية بالأمن.

وأفادت مصادر في المستشارية النمساوية اليوم الثلاثاء بأن القمة سوف يرأسها مستشار النمسا سباستيان كورتس بحضور نائبه هانز كريستيان شتراخه ووزير الداخلية هيربرت كيكل ووزير العدل جوزيف موسر ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية كارولين ادستاسلر.

ومن المعروف أن مستشار النمسا دعا الى هذه القمة لمناقشة سرعة إعداد مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين علاوة على دراسة إجراء تعديلات دستورية جديدة تتيح تحقيق دستورية هذا القانون من خلال منح استثناءات للحريات في حالة تعرض أمن المجتمع للخطر.

يذكر أن مشروع قانون الاعتقال الوقائي للاجئين أثار جدلا واسعا في المجتمع النمساوي على مدار الأسابيع الماضية ؛ بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية النمساوية له إلى جانب معارضة الحزب الاشتراكي الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة باعتباره ينتقص من حقوق الإنسان.