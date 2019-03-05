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سلطات ولاية ألاباما الأمريكية: 23 شخصا لقوا حتفهم جراء الأعاصير المتوالية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 2:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مارس 2019 - 2:39 م

لقى 23 شخصا أغلبهم من الأطفال حتفهم؛ جراء الأعاصير المتوالية التي ضربت ولاية ألاباما الأمريكية، وتسبب في حدوث خسائر كبيرة.

وتوقعت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الثلاثاء- العثور على المزيد من الجثث.

وكان محافظ ولاية ألاباما كاي إيفي قد قرر أمس الاثنين تمديد حالة الطوارئ التي أعلنها الشهر الماضي في أنحاء الولاية؛ تحسبا للأعاصير والطقس السيئ.

ومن جهته..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- في تغريدة على موقع "تويتر"- "إلى مواطني ولاية ألاباما والمناطق المحيطة، أرجوكم كونوا على حذر، واعتنوا بأمانكم"، معربا عن مواساته وتعازيه لأسر القتلى والجرحى من جراء الأعاصير.


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