حارس الجبلاية: بليلة بالعسل الوجبة المفضلة للشمبانزي في الشتاء

كشف وحيد محمد، حارس الشمبانزي في حديقة الحيوانات بالجيزة، عن الوجبات المفضلة للشمبانزي والقرود داخل الحديقة.

وقال، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن «الشمبانزي يفطر دائمًا في الصباح الباكر بليلة بالعسل، ثم يشرب شاي بالعسل الأسود»، موضحًا أن هذه الوجبة المفضلة له في فصل الشتاء.

وأضاف أن الشمبانزي يفضل أيضًا تناول ماء دافئ مخلوط بالعسل الأسود في الصباح الباكر، ذاكرًا أن الشمبانزي الذكر يجعل زوجته تأكل الأول ثم يأكل بعدها.

ولفت وحيد محمد، حارس الشمبانزي في حديقة الحيوانات، إلى أن الشمبانزي مطابق للإنسان بنسبة 94% في كل من «حركاته ومشيه وخبطه».

وذكر حديقة الحيوانات بها شمبانزي يدعى البرنس، وأنثى تدعى إنجي، ويبلغ عمرهما 21 عامًا، مضيفًا أن العدد الإجمالي الموجود داخل الحديقة 7 شمبانزيات، أكبرهم شمبانزي يدعى كوكو من مواليد 1996.