سيطر رجال الحماية المدينة في الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.



وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.