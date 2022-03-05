روسيا تطلب ضمانات من أمريكا بشأن العلاقات مع إيران حال استعادة الاتفاق النووي

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم السبت، إن بلاده تريد من أمريكا ضمانات تكفل عدم إضرار العقوبات المفروضة على موسكو بقدرة روسيا على العمل مع إيران حال استعادة الاتفاق النووي لعام 2015.



وفرضت أمريكا عقوبات قاسية وواسعة النطاق على الاقتصاد الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن واشنطن وموسكو تشاركان في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا والتي تهدف إلى إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) الذي وقعته طهران والقوى العالمية في عام 2015.



وكانت إيران وافقت على تقديم وثائق لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنها أن تساعد في تسوية تحقيق يعد موضع خلاف، بحلول 21 مايو المقبل، مما يمهد الطريق أمام اتفاق نووي أوسع مع القوى العالمية، وعودة محتملة للنفط الإيراني للأسواق العالمية بحلول نهاية العام.



وجرى إعلان الاتفاق في طهران اليوم السبت، بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، بحسب بلومبرج .



ومن شأن الاتفاق الذي أعلن اليوم أن يمثل خطوة إلى الأمام باتجاه استعادة اتفاق 2015، الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.



وأشار أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران أمس الأول الخميس إلى أن طهران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ليصل إلى 33 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%.