إيقاف اثنين من مهربي البشر في تونس لتورطهما في حادث غرق 18 مهاجر

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أعلن مصدر أمني في تونس، اليوم الأحد، عن إيقاف عنصرين من مهربي البشر لتورطهما في عملية هجرة غير شرعية تسببت في وفاة 18 شخصا في البحر.

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي بإيقاف العنصرين خلال دورية أمنية ليل السبت/ الأحد.

وتورط الاثنان في التدبير لعملية هجرة غير شرعية على متن قارب انطلق من سواحل مدينة طبلبة التابعة لولاية المنستير على الساحل الشرقي.

وغرق 18 شخصا في الحادثة التي جدت في نوفمبر الماضي.

واعتقلت السلطات في وقت سابق المنظم الرئيسي لعملية الهجرة.

ووفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، توفي قرابة 600 شخص في عمليات هجرة غير شرعية على السواحل التونسية في 2022.