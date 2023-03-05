أعلن نائب وزير خارجية روسيا يفجيني إيفانوف أن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء من التأشيرة مع 11 دولة، بينها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ونقلت وكالة تاس عن إيفانوف قوله اليوم الأحد: "هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباجو، وهذه المسودة تمر في مراحل مختلفة من التطوير."

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهوما أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي "طريق ذو اتجاهين." كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة."

ولفت إيفانوف إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية "ستقوم بإعلان ذلك بالتأكيد".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ذكر في وقت سابق أن بلاده تخطّط لإدخال العمل بنظام "بدون تأشيرة" مع 11 دولة.